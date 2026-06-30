MHP Lideri Bahçeli: Askeri hastanelerin açılması milli beka meselesidir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması ve yeniden açılmasının milli güvenlik açısından zorunlu olduğunu belirterek, "Bu bir milli beka meselesidir. Askeri hekim ordusu zaruridir. Askeri hastanelerin yeniden açılması hayati önemdedir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli, Türk ordusunun sahadaki başarısıyla Türkiye'nin NATO masasına güçlü bir sicille oturduğunu belirterek, "Stratejik akıl bu süreçte kendini gösterecektir." dedi.