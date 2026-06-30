Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Hangi konular görüşülecek?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki haftalık aranın ardından yeniden toplanacak. Kritik toplantının ana gündemini, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi hazırlıkları oluşturacak. Kabinede ayrıca ABD-İran arasındaki müzakere süreci, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki gelişmeler ve en düşük emekli aylığına yönelik düzenleme çalışmaları kapsamlı şekilde ele alınacak.