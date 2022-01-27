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Haberler Galeri Ukrayna’da tansiyon yüksek! Rusya – Ukrayna sınırında eller tetikte | A Haber Donbas’ta: Askerler siper kazmış hazır bekliyor

Ukrayna’da tansiyon yüksek! Rusya – Ukrayna sınırında eller tetikte | A Haber Donbas’ta: Askerler siper kazmış hazır bekliyor

Ukrayna'da tansiyon her geçen gün artıyor. Savaş iddiaları çok daha yüksek sesle konuşuluyor. Peki bölgede son durum ne? Rusya'nın tatbikatları ne anlama geliyor? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu günlerdir haber nöbetinde olduğu sıcak noktadan bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.01.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 09:12
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Ukrayna’da tansiyon yüksek! Rusya – Ukrayna sınırında eller tetikte | A Haber Donbas’ta: Askerler siper kazmış hazır bekliyor

Tatbikatlar, sığınaklar, askeri hareketlilik…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ukrayna’da tansiyon yüksek! Rusya – Ukrayna sınırında eller tetikte | A Haber Donbas’ta: Askerler siper kazmış hazır bekliyor

Diplomasi çözüm olacak mı savaş kapıda mı? Dünya günlerdir bu sorunun cevabını arıyor.

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Ukrayna’da tansiyon yüksek! Rusya – Ukrayna sınırında eller tetikte | A Haber Donbas’ta: Askerler siper kazmış hazır bekliyor

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu günlerdir haber nöbetinde olduğu sıcak noktadan bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

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Ukrayna’da tansiyon yüksek! Rusya – Ukrayna sınırında eller tetikte | A Haber Donbas’ta: Askerler siper kazmış hazır bekliyor

HAREKETLİLİK ARTTI

Kavasoğlu, "Ukrayna özel izleme misyonunu artık bölgede daha sık görür olduk. AGİT himayesinde gerilimin azaltılması ve barışa katkıda bulunmakla görevli sivil gözlemciler. O gözlemcileri artık bu sınırda görmek daha mümkün. Önceden belki günde birkaç kez gördüğümüz o araçlar artık bölgeye neredeyse 10 dakikada bir gidip hemen bizim bulunduğumuz Donbas bölgesinden askeri kontrol noktasından geçerek izlemelerde bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna’da tansiyon yüksek! Rusya – Ukrayna sınırında eller tetikte | A Haber Donbas’ta: Askerler siper kazmış hazır bekliyor

Donbas bölgesinde tansiyon her zamankinden yuksek. Rusya - Ukrayna sınırındaysa eller tetikte.