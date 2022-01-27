Ukrayna’da tansiyon yüksek! Rusya – Ukrayna sınırında eller tetikte | A Haber Donbas’ta: Askerler siper kazmış hazır bekliyor

HAREKETLİLİK ARTTI

Kavasoğlu, "Ukrayna özel izleme misyonunu artık bölgede daha sık görür olduk. AGİT himayesinde gerilimin azaltılması ve barışa katkıda bulunmakla görevli sivil gözlemciler. O gözlemcileri artık bu sınırda görmek daha mümkün. Önceden belki günde birkaç kez gördüğümüz o araçlar artık bölgeye neredeyse 10 dakikada bir gidip hemen bizim bulunduğumuz Donbas bölgesinden askeri kontrol noktasından geçerek izlemelerde bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.