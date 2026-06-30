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Bursa'da tarihi çarşıda yangın

Bursa'da tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki bir dükkanda çıkan yangın, bitişiğindeki 4 dükkana daha sıçradı. Sıcak gelişmenin detayları A Haber ekranlarında yer aldı.

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