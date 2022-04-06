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UKOME İBB’nin zam talebi üzerine toplanıyor! Toplu ulaşıma yüzde 50 zam talebi reddedilmişti
Olağanüstü bir toplantı olduğuna dikkat çeken Mehmet Nilüfer, "Normal şartlarda UKOME her ayın son haftasında yönetici erkin yani İBB'nin belirlediği bir tarihte toplanır kararını alır ve ayrılır." dedi.
Sıcak gelişmeye ilişkin Mehmet Nilüfer şunları aktardı:
"Burada olağanüstü bir toplantı var. İBB'nin UKOME'yi olağanüstü toplama yetkisi bulunuyor. Geçtiğimiz haftada böyle bir toplantı yapıldı. Gündemde ise yine toplu taşıma araçlarına yüzde 50 zam vardı. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB bunun dışında tüm servis araçlarına da yüzde 40 zam olması gerektiğini belirtti.
Ancak İBB tarafından yapılan zam talepleri oy çokluğuyla reddedildi. Aradan 1 hafta geçti İBB yine UKOME'yi bir kez daha olağanüstü olarak toplama kararı aldı. Saatler 10,30'u gösterdiğinde İstanbulluların gözü bu toplantıda olacak. Toplantıdan çıkacak karar ertesi gün vatandaşın hayatına yansıyacak."