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Uğur Mumcu neden öldürüldü? Ağabeyi Ceyhan Mumcu A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 23.01.2022 23:52
Uğur Mumcu’nun suikasta uğradığı 24 Ocak gününe saatler kala A Haber canlı yayınına bağlanan Ceyhan Mumcu, kardeşinin neden suikasta kurban gittiğini anlattı. Uğur Mumcu’nun uzun süre, ‘‘ABD’nin bir başka kıtada ne işi var?’’ sorusuna yanıt aradığını anlatan Mumcu çarpıcı ifadeler kullandı.
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