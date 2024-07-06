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UEFA kararına Ankara’dan sert tepki! Merih Demiral kararına tepkiler gelmeye devam ediyor

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 06.07.2024 11:30
2024 Avrupa Şampiyonası'nda Bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza veren UEFA'ya Ankara'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.  Detayları A Haber muhabir Tülay Ağaoğlu aktardı.
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