UEFA İstanbul Temsilciliği açıldı! Başkan Erdoğan: UEFA ile koordinasyon içinde çalışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan UEFA İstanbul Temsilciliği açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, “63 yıldır UEFA ile koordinasyon içinde çalışıyoruz. UEFA Londra ve Brüksel’den sonra ilk kez Türkiye’de temsilcilik açıyor. Olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altında kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Spor yatırımları konusunda Türkiye’yi çok farklı bir yere taşıdık. Türkiye’nin köşesine spor salon ve alanların inşa ettik. Toplam spor tesisi sayısını 1575’ten 4470’ye yükselttik.” dedi.

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