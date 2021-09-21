21 Eylül 2021, Salı
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Twitter’dan yerli ve milli hesaplara operasyon! Arkasından CHP destekli ve FETÖ bağlantılı Furkan Güngör çıktı
Twitter'ın yerli ve milli hesaplara yönelik çifte standardı ve yaptırımları son dönemde arttı. AK Parti ve MHP'ye destek veren on binlerce hesap kapatıldı. İşte bu operasyonun arkasında CHP İstanbul Teşkilatı'ndan bir yapı olduğu ortaya çıktı. Yapının başında FETÖ bağlantılı Furkan Güngör ve Ümit Kaya'nın olduğu tespit edildi.