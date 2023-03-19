Twitter'da algı operasyonuna tepkiler büyüyor! Seçmen tercihine müdahale mi ediliyor? Twitter dezenformasyonu kabul etti

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada 14 Mayıs seçimleri için algı operasyonu mu yürütülüyor? Yerli ve milli hesaplara Twitter, sansür mü uyguluyor? Twitter bu durum karşısında neden sessiz kalıyor? Detayları haberimizde...

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