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Twitter'da algı operasyonuna tepkiler büyüyor! Seçmen tercihine müdahale mi ediliyor? Twitter dezenformasyonu kabul etti

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Giriş: 19.03.2023 09:23
Twitter başta olmak üzere sosyal medyada 14 Mayıs seçimleri için algı operasyonu mu yürütülüyor? Yerli ve milli hesaplara Twitter, sansür mü uyguluyor? Twitter bu durum karşısında neden sessiz kalıyor? Detayları haberimizde...
Twitterda algı operasyonuna tepkiler büyüyor TWİTTER'DA ALGI OPERASYONUNA TEPKİLER BÜYÜYOR

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Twitter’da algı operasyonuna tepkiler büyüyor
Twitter'da algı operasyonuna tepkiler büyüyor
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