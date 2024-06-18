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Tuzla’da otomobil yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı! A Haber ekibi olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 15:01
İstanbul Tuzla'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden detayları aktardı.
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