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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldılar

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 01:41
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Turan polis eşliğinde adliyeye getirilirken ifadesine ise başlandı. Turan, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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