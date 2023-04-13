Turkuvaz Medya bünyesindeki Kültür ve medeniyet kanalı VAV TV 2 yaşında!

"Gerçek bilgi, doğru yorum" sloganıyla 2021 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk televizyon hayatına yeni bir soluk getiren VAV TV 2 yaşına girdi. Özgün içerikleriyle kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başaran VAV TV, uzman isimlerle insana dair her meseleyi bütün yönleriyle ekrana taşıyor.

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