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Turkuvaz Medya bünyesindeki Kültür ve medeniyet kanalı VAV TV 2 yaşında!

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Giriş: 13.04.2023 08:57
"Gerçek bilgi, doğru yorum" sloganıyla 2021 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk televizyon hayatına yeni bir soluk getiren VAV TV 2 yaşına girdi. Özgün içerikleriyle kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başaran VAV TV, uzman isimlerle insana dair her meseleyi bütün yönleriyle ekrana taşıyor.
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VAV TV 2 yaşında!
VAV TV 2 yaşında!
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