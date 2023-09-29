29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’yi sarsan çifte patlama! Doğal gaz patlaması neden olur?

Türkiye’yi sarsan çifte patlama! Doğal gaz patlaması neden olur?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2023 12:22
Geçtiğimiz gün İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen doğalgaz patlamasında 3  kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Bu sabah da Ankara’da yaşanan doğal gaz patlamasında 1 kişi hayata veda etti. Peki doğal gaz patlaması nasıl önlenir? Gaz sızıntısını fark ettiğimizde ne yapmalıyız? Sızıntı nasıl anlaşılır? Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rüştü Uçan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’yi korkutan çifte patlama!
Türkiye’yi korkutan çifte patlama!
Şahinler çetesi çökertildi
Şahinler çetesi çökertildi
Ganire Paşayeva son yolculuğuna uğurlandı
Ganire Paşayeva son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı
AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı
Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?
Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?
11 ilde Transfer Operasyonu
11 ilde "Transfer Operasyonu"
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
CHP’li belediyelere rüşvet operasyonu
CHP'li belediyelere rüşvet operasyonu
MGK sona erdi: İşte alınan kritik kararlar!
MGK sona erdi: İşte alınan kritik kararlar!
Gezi Parkı davasında karar çıktı!
Gezi Parkı davasında karar çıktı!
Hilal Nesin’den Ermenilere ağıt!
Hilal Nesin'den Ermenilere ağıt!
Rum temsilciye haddini bildirdi
Rum temsilciye haddini bildirdi
Daha Fazla Video Göster