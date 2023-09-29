29 Eylül 2023, Cuma
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Türkiye’yi sarsan çifte patlama! Doğal gaz patlaması neden olur?
Geçtiğimiz gün İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Bu sabah da Ankara’da yaşanan doğal gaz patlamasında 1 kişi hayata veda etti. Peki doğal gaz patlaması nasıl önlenir? Gaz sızıntısını fark ettiğimizde ne yapmalıyız? Sızıntı nasıl anlaşılır? Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rüştü Uçan değerlendirdi.