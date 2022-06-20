20 Haziran 2022, Pazartesi
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Türkiye’nin yangın söndürme filosu büyüdü! Alevlere 55 hava unsuruyla müdahale
2021 yılında Antalya ile Muğla arasındaki orman yangınları felakete neden oldu. Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele için 20 uçak ve 35 helikopterden oluşan dev bir filo oluşturdu. Hava filosunun Antonov tanker uçağını ve yangına yakın mesafeden müdahale edebilen uçakları yakından inceledik, hazırlıklarla ilgili son durumu haberleştirdik.