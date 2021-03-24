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"Türkiye'nin Suriye'de Karabağ'da Doğu Akdeniz'de bileğini bükemeyenler ekonomiye saldırıyor" A Haber'de flaş sözler

A Haber
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Giriş: 24.03.2021 00:04
Güncelleme:24.03.2021 00:09
Türkiye'nin son günlerde ekonomisine yapılan saldırının perde arkasında ne var? Döviz kuru saldırısını kim nasıl organize etti? Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, Asya piyasalarının saldırıya daha elverişli olduğu için Türkiye'ye buradan bir operasyon çekildiğini, Suriye'de Karabağ'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bileğini bükemeyenlerin, ülkemizi ekonomik zeminde vurmaya çalıştığına dikkat çekti. İşte Yalçın'ın canlı yayında yaptığı o açıklamalar.

A Haber ekranında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında döviz saldırsıyla ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "Bugün birçok ekonomistle konuştum, Asya piyasalarında yaşanan etkinin zaman içerisinde sönümlenmesini bekliyorlar. Mesele şu ülkenizin güvenliğini sağladığınız gibi ekonomik güvenliğini de sağlayacak bir düzleme çıkmanız gerekiyor. Türkiye'nin ekonomisinin dışarından müdahalelerle kırılganlığa uğramayacağı bir hale getirilmesi gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin içerisinde hep bu sermaye darlığı sorun olmuştur. Belli bir süre içerisinde bunun inşaa edilmesinin Türkiye'nin ulusal güvenliği için de son derece mühim olduğunu biliyoruz. Çünkü, Suriye'de Karabağ'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bileğini bükemeyenler, ülkemizi ekonomik zeminde vurmaya çalışıyor. O zemini onların elinden almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Memleket Meselesi | Döviz saldırısını kim organize etti? MEMLEKET MESELESİ | DÖVİZ SALDIRISINI KİM ORGANİZE ETTİ? | PROGRAMIN TAMAMI

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