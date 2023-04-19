Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! CHP-MSP hükümeti nasıl kuruldu?

Kıbrıs Barış Harekatı bu koalisyon döneminde yapıldı. Koalisyonda ilk kriz yasa değişikliği ile başladı. Ecevit istifa edince koalisyonun ömrü kısa oldu. Peki koalisyonlar Türkiye’ye neler kaybetti? 1974 yılında yaşananları A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN