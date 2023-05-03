Türkiye’nin karanlık yılları | 1990’lar ve faili meçhul cinayetler! CHP-HDP'nin ortaklığı yeni değilmiş

A Haber’in hazırladığı Kayıp Yıllar özel programının bugünkü bölümünde 1990’lar yaşanan ve karanlık dönem olarak geçen faili meçhul cinayetler ele alındı. O dönem yaşananları Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.

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