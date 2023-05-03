03 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’nin karanlık yılları | 1990’lar ve faili meçhul cinayetler! CHP-HDP'nin ortaklığı yeni değilmiş

Türkiye’nin karanlık yılları | 1990’lar ve faili meçhul cinayetler! CHP-HDP'nin ortaklığı yeni değilmiş

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2023 16:34
A Haber’in hazırladığı Kayıp Yıllar özel programının bugünkü bölümünde 1990’lar yaşanan ve karanlık dönem olarak geçen faili meçhul cinayetler ele alındı. O dönem yaşananları Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli plana kanlı cevap! İşte 1990’lar...
Milli plana kanlı cevap! İşte 1990'lar...
Başkan Erdoğan’dan Çay Alım Fiyatı müjdesi!
Başkan Erdoğan'dan Çay Alım Fiyatı müjdesi!
Bay Bay Kemal referansın ne?
"Bay Bay Kemal referansın ne?"
Kılıçdaroğlu ile yapılan kirli pazarlık
Kılıçdaroğlu ile yapılan kirli pazarlık
AK Parti beyannamesinde eğitim!
AK Parti beyannamesinde eğitim!
İşte adım adım Yusufeli Barajı
İşte adım adım Yusufeli Barajı
PKK Avrupa’da Türk seçmenlere saldırdı!
PKK Avrupa'da Türk seçmenlere saldırdı!
Üsküplü Türklerin Erdoğan sevgisi
Üsküplü Türklerin Erdoğan sevgisi
Bakan Koca Konya’daki törende konuştu
Bakan Koca Konya'daki törende konuştu
Hem SSK’yı batırdı hem hainleri görevde tuttu
Hem SSK'yı batırdı hem hainleri görevde tuttu
Başkan Erdoğan imzaladı
Başkan Erdoğan imzaladı
Petrol keşfi bölgeye ne kazandıracak?
Petrol keşfi bölgeye ne kazandıracak?
Daha Fazla Video Göster