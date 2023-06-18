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Türkiye’nin enerjide çekim merkezi hedefi! Enerjide neler yapıldı? Neler yapılacak? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 18.06.2023 16:09
Türkiye Yüzyılı'nda dışa bağımlılığı bitirecek hamleler neler olacak? Yeni diplomasi vizyonu Türkiye'yi küresel ölçekte nasıl konumlandıracak? Gazeteci Yusuf Alabarda, katıldığı Satır Arası programında Kato dağındaki petrol keşfi müjdesini ve Türkiye'nin enerji hamlelerini değerlendirdi.
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Türkiye’nin enerjide çekim merkezi hedefi
Türkiye’nin enerjide çekim merkezi hedefi
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