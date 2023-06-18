18 Haziran 2023, Pazar
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Türkiye’nin enerjide çekim merkezi hedefi! Enerjide neler yapıldı? Neler yapılacak? A Haber'de anlattı
Türkiye Yüzyılı'nda dışa bağımlılığı bitirecek hamleler neler olacak? Yeni diplomasi vizyonu Türkiye'yi küresel ölçekte nasıl konumlandıracak? Gazeteci Yusuf Alabarda, katıldığı Satır Arası programında Kato dağındaki petrol keşfi müjdesini ve Türkiye'nin enerji hamlelerini değerlendirdi.