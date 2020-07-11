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Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 11.07.2020 12:56
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü bugün törenle ulaşıma açılıyor. Başkan Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle bugün hizmete açılacak olan 450 metre uzunluk, 165 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek köprüsü sayesinde, Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate düşecek. Tarihi açılış öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu "Botan çayı üzerinde bulunan Beğendik Köprüsü'nün bugün açılışını yapıyoruz. Hem stratejik olarak hem de halkımıza hizmet olarak çok önemli bir konumda.Köprünün 70 km'lik bağlantı yolu var. Toplamda 450 metre yüksekliğinde. Yükseklik açısından da 165 metre yüksekliğinde.Ülkemizin en yüksek köprülerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.
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