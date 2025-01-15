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Türkiye’nin dijital güvenliği onlardan sorulacak! Siber Güvenlik Başkanlığı kuruluyor

Türkiye’nin dijital güvenliği onlardan sorulacak! Siber Güvenlik Başkanlığı kuruluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 14:52
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile artık Türkiye'nin dijital güvenliği Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından sağlanacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri A Haber'e kurulacak başkanlığın önemini anlattı. Ömer İleri önümüzdeki süreçte Türkiye'nin siber güvenlik alanında dünyada marka ülke haline geleceğini söyledi.
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Türkiye’nin dijital güvenliği onlardan sorulacak! Siber Güvenlik Başkanlığı kuruluyor
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