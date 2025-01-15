Türkiye’nin dijital güvenliği onlardan sorulacak! Siber Güvenlik Başkanlığı kuruluyor

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile artık Türkiye'nin dijital güvenliği Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından sağlanacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri A Haber'e kurulacak başkanlığın önemini anlattı. Ömer İleri önümüzdeki süreçte Türkiye'nin siber güvenlik alanında dünyada marka ülke haline geleceğini söyledi.

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