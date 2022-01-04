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Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın sözlerine yanıt! "Kendinize güvenin"

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2022 23:50
Güncelleme:05.01.2022 00:23
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan sözlerine yanıt verdi. Bilgiç, "Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz." dedi. Açıklamada dikkat çeken kısım ise, "Üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez." ifadeleri oldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye'nin saldırgan siyaset izlediği açıklamasına cevaben, "Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan'ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır" dedi.

"GÖRÜŞMELERİN RUHUYLA BAĞDAŞMAKTA"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan sözlerine verdiği yanıt şöyle;

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır.

"KENDİNE GÜVENİ OLAN ÜLKELER BU TÜR DAVRANIŞLAR SERGİLEMEZ"

Dendias'ın bu hezeyanları, Yunanistan'ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez.

(Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias)

"YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ DEVAM ETTİRMEKTE"

Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken, diğer yandan hem Ege'de hem de Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir. Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan'ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.

"ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA SAYGI GÖSTERİN"

Yunanistan'ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz."

YUNAN BAKAN NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik şikayetlerde bulunarak, "Türkiye, bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izliyor. Yunanistan savaş tehdidi altındadır" demişti.

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