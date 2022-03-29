Türkiye'den tarihi diplomatik başarı! Barış zirvesi dünyada nasıl yankılandı?

Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da başlayan barış görüşmeleri dünyanın gündeminde. Yayın kuruluşlarının canlı verdiği müzakerelere ilişkin gelişmeler son dakika ile duyuruldu Haberlerde "Diplomasi trafiğini Türkiye yürüttü" vurgusu yapıldı. Türkiye'nin rolü ise dünya basının manşetlerine taşındı. Peki Türkiye'nin diplomasinin merkezi haline gelmesi, Avrupa'da ve İran’da nasıl yankılandı? Gelişmeleri Almanya'dan İsmail Erel, Fransa’dan Ömer Aydın, Hollanda’da Fatih Özyar ve İran Ekber Karabağ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN