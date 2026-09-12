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Giriş Tarihi:
12 Eylül 2026 18:59
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'den Suudi Arabistan'a İHA saldırılarına sert kınama
Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Detayları A Haber Editörü Hakan Bacaksız aktardı.
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