-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Türkiye'den Suudi Arabistan'a İHA saldırılarına sert kınama
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'den Suudi Arabistan'a İHA saldırılarına sert kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Detayları A Haber Editörü Hakan Bacaksız aktardı.

Okullar açılıyor, hava değişiyor! Yeni haftada sağanak ve sıcaklık düşüşü geliyor
Sonraki Video
Okullar açılıyor, hava değişiyor! Yeni haftada sağanak ve sıcaklık düşüşü geliyor
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar