İstanbul'da kan donduran kiracı vahşeti! Ev sahibi çifti kurşun yağmuruna tutmuştu: Kanlı cinayetin perde arkası ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de 20 yıldır oturduğu evin sahipleri Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol'u silahla öldüren kiracı Mehmet Taşkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda avukat Emir Ali Spor da yaralanırken, 5 çocuk sahibi talihsiz çift gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kan donduran çifte cinayetin ardından maktul yakınları, kiracı Mehmet Taşkaya ile yıllardır devam eden anlaşmazlığı ve tehdit iddialarını anlattı.