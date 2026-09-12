Okullar açılıyor, hava değişiyor! Yeni haftada sağanak ve sıcaklık düşüşü geliyor

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı yeni haftada, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşmesi beklenirken, pazar günü Marmara'da başlayacak yağışlar pazartesi günü Batı ve Doğu Karadeniz'e, salı ve çarşamba günleri ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'ya yayılacak. Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.