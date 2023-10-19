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Türkiye'den NAVTEX, atışlı tatbikatlar... Rusya'dan ABD'ye Kinjal Hipersonik Füze gözdağı... Kıyamet savaşı senaryosu mu? Perde arkasını anlattı

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 17:02
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki uçak gemisini İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'de konuşlandıran ABD'ye mesaj verdi. Çin'de konuşan Putin, "Bu bir tehdit değil, sadece bir hatırlatma. Karadeniz üzerinde kalıcı devriyeye başlayacak uçaklarımız Kinjal sistemiyle donatılmış durumda. 1000 kilometreden fazla menzile sahip oldukları biliniyor." ifadelerini kullandı. Kinjal Hipersonik Füzesi nedir? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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