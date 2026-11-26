MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Bildiride Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen faaliyetlerin kanun çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Organize suç örgütleriyle mücadelede gelinen aşama ele alınırken Doğu Akdeniz'de diyalog ve diplomasiyi esas alan yaklaşımın sürdürüleceği belirtildi. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmalar da değerlendirildi. A Haber muhabiri Şener Çetin, MGK bildirisinin detaylarını Ankara'dan aktardı.