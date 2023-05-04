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Türkiye'deki seçim tarihine geçti! Oy Birliği Platformu'ndan yapay zeka destekli eğitim

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Giriş: 04.05.2023 19:13
Seçimlere artık sayılı günler kala yenilikçi yaklaşımlarıyla ön plana çıkan Oy Birliği Platformu, yapay zekayı çalışmalarına dahil etti. Hatalı oy kullanımının önüne geçmek için çalışmalarına başlayan Oy Birliği Platformu, yapay zeka asistanı yardımıyla seçmen ve müşahit eğitimlerine devam ediyor. İşte detaylar...
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