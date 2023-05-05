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Türkiye'deki görüntüler Brezilya'yı aratmadı! Hem korkutuyor hem ilgi çekiyor: Güneşlenmek için ortaya çıktılar

İHA
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Giriş: 05.05.2023 15:40
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ile Karabağ köylerinin arasında bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde ortaya çıkmaya başlayan yılanların görüntüsü, Brezilya'nın Yılan Adası'nı aratmıyor.
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