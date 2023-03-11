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Türkiye'deki en üst düzey terörist öldürüldü: Sözde Botan saha sorumlusu Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2023 12:03
İçişleri Bakanlığı, "Terör Arananlar" listesinde kırmızı kategoride bulunan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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