22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'de yeni faylar nerelerde? Son bilimsel araştırmalara göre yeni fay hatları ortaya çıktı

Türkiye'de yeni faylar nerelerde? Son bilimsel araştırmalara göre yeni fay hatları ortaya çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2023 16:13
Yapılan son bilimsel araştırmalara göre Türkiye'de yeni fay hatları ortaya çıktı. Açıklama 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin konuğu olan Hasan Sözbilir önemli açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde tarihi mesaj
Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde tarihi mesaj
Yeni faylar nerelerde? İşte harita
Yeni faylar nerelerde? İşte harita
Kasım ayı indirimlerine dikkat!
Kasım ayı indirimlerine dikkat!
Akşener bir saat dedikodu yaptı
"Akşener bir saat dedikodu yaptı"
YÖK’ten burs müjdesi
YÖK'ten burs müjdesi
Gazze için yoğun diplomasi trafiği!
Gazze için yoğun diplomasi trafiği!
Has altın alırken dikkat
Has altın alırken dikkat
Kılıçdaroğlu siyasetten çekilmedi mi?
Kılıçdaroğlu siyasetten çekilmedi mi?
AK Parti adaylarını ne zaman açıklayacak?
AK Parti adaylarını ne zaman açıklayacak?
Başkan Erdoğan Mısır’a gidecek
Başkan Erdoğan Mısır'a gidecek
Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu!
Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu!
İsrail 4 gün geçici ateşkese uyar mı?
İsrail 4 gün geçici ateşkese uyar mı?
Daha Fazla Video Göster