Türkiye'de yeni faylar nerelerde? Son bilimsel araştırmalara göre yeni fay hatları ortaya çıktı

Yapılan son bilimsel araştırmalara göre Türkiye'de yeni fay hatları ortaya çıktı. Açıklama 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin konuğu olan Hasan Sözbilir önemli açıklamalarda bulundu.

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