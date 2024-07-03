Türkiye’de doğurganlık hızı en düşük seviyede! AK Parti’de Doğurganlık Hızı Çalıştayı

AK Parti'de, 'Türkiye'de doğurganlık hızında azalma ve sonuçları" konulu çalıştay düzenlendi. Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 2023 yılında doğurganlık hızının nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altın düştüğüne dikkati çekti, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana en düşük doğurganlık oranıyla karşı karşıyayız" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN