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Türkiye Yüzyılı'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki konular

A Haber
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Giriş: 08.06.2023 16:17
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları olacak.
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