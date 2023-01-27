Türkiye Yüzyılı'nda "ULAŞIM"! Türkiye'ye çağ atlatan dev eserler A Haber'de | Yükselen yıldız: İstanbul Havalimanı

Türkiye dev eserlerle ulaşımda çağ atladı. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çamlıca Kulesi ve daha niceleri... A Haber ekipleri Türkiye'nin göz bebeği İstanbul Havalimanı'ndan özel yayın gerçekleştiriyor. Muhabirlerimiz canlı yayında Türkiye'nin farklı noktalarından Türkiye'ye çağ atlatan dev eserleri tek tek aktardı. IGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Türkiye'nin bir özgüven projesi" ifadelerini kullanarak İstanbul Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve 3 faz daha yatırım yapılacağını açıkladı.

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