Türkiye Yüzyılı’nda ulaşım! Çağ atlatan eser ve projeler A Haber’de

Türkiye 2. asrına 20 yıllık AK Parti icraatlarıyla giriyor. Ulaşım alanında ülkeye çağ atlatan eser ve projeler A Haber ekranlarına taşındı. Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprü, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Kömürhan Köprüsü, Yeni Zigana Tüneli ve niceleri… A Haber ekipleri yurdun çeşitli bölgelerinden dev eserleri izleyici ile buluşturdu.

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