Türkiye Yüzyılı’nda kültür | A Haber ekipleri sahada! İşte ülke genelinde yapılanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan her alanda Türkiye’yi yeni yüzyıla hazırlıyor. Bunlardan biri de kültür alanı. Bugün 250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'ndaki kütüphane Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Peki ülke genelinde kültür alanında neler yapılıyor? A Haber ekipleri sahadan yapıları tek tek anlattı.

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