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Türkiye ve Yunanistan'ın NAVTEX restleşmesi çatışmaya döner mi? Uzman isimden A Haber'e flaş açıklamalar

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Giriş: 24.08.2020 19:10
Güncelleme:24.08.2020 19:40
Son dakika haberleri... Türkiye'nin NAVTEX alanına girecek şekilde NAVTEX ilan ederek yarın sabah tatbikat yapacağını duyuran Yunanistan'a sert misilleme geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın bu kararına karşılık yeni bir NAVTEX ilan ederek yarın sabah saat 05-11 arasında Türk savaş gemilerinin Girit'in güneyinde tatbikat yapacağını duyurdu. Peki Akdeniz'de peş peşe yaşanan bu sıcak gelişmeler ne anlama geliyor? Bu tatbikat kararları çatışmaya döner mi? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan emekli kurmay albay Gürsel Tokmakoğlu yanıt verdi.

Türkiye'nin NAVTEX alanına girecek şekilde NAVTEX ilan ederek yarın sabah tatbikat yapacağını duyuran Yunanistan'a sert misilleme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın bu kararına karşılık yeni bir NAVTEX ilan ederek yarın sabah saat 05-11 arasında Türk savaş gemilerinin Girit'in güneyinde tatbikat yapacağını duyurdu.

TATBİKAT ÇATIŞMAYA DÖNER Mİ?

Peki Doğu Akdeniz'de peş peşe yaşanan bu sıcak gelişmeler ne anlama geliyor? Bu tatbikat kararları çatışmaya döner mi? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan emekli kurmay albay Gürsel Tokmakoğlu yanıt verdi.

Yunanistan'ın yaptığının tatbikat olmadığını Türkiye'nin haklarını gasp etmeye yönelik bir hamlede bulunduğunu ifade eden Emekli Kurmay Albay Tokmakoğlu; "Türk Silahlı Kuvvetleri bu olay barışçı çaba içerisinde tüm gücüyle buna karşılık verecektir. Öncelik olarak biz NAVTEX ilan ettiğimize göre kimsenin burada olmaması gerekli. Yunanistan'ın işaretlediği alan daha geniş bir alan olduğuna göre hava tatbikatı da yapacağını gösteriyor. Daha önce Fransa ile tatbikat yapmışlardı ama bu kez Birleşik Arap Emirlikleri de var. Yunanistan tarih boyunca hem barış masasın hem de savaş alanına kendi başına gelememiştir. Burada da durumu Türk makamları durumu çatışmaya götürmemesini ve barışçıl yollarla çözmeye davet ediyor." dedi.

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