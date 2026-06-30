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A Haber Gazze'den canlı yayında

Filistin vatandaşı Tagrid Ebu Zayid, Gazze'de yaşanan insani dramı canlı yayında yürek burkan detaylarıyla anlattı.

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