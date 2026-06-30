2 belediye başkanına sahipsiz köpek soruşturması

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarının neden olduğu saldırılar sonrası yürütülen incelemelerde Muğla'nın Köyceğiz, Erzurum'un Narman ve Şanlıurfa'nın Hilvan ilçelerinde ilgili belediyelerin mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti. Bakanlık, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma, Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında ise araştırma/ön inceleme izni verildiğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin aktardı.