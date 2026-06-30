İsrail'den Gazze'deki çadır kente saldırı: Anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kente saldırı düzenledi. Bombardımanda 23 yaşındaki Diana Mohammed Abu Daraz ile 1 yaşındaki kızı yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda onlarca çadır kullanılamaz hale geldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes sürecine rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırının hedefi, Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadır kampı oldu. Bombardımanda 23 yaşındaki Diana Mohammed Abu Daraz ile bir yaşındaki kızı Suwar Thaer Abu Daraz hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırının ardından bölgede çok sayıda çadır alevlere teslim olurken, acil durum ve sivil savunma ekipleri yaralıları tahliye etmek ve yangınları söndürmek için çalışma başlattı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'nde bin 45 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 380 kişi ise yaralandı.