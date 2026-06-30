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Siirt'te akraba kavgasında bir kişi yaralandı: O anlar kamerada

Siirt'in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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