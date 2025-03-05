05 Mart 2025, Çarşamba
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Türkiye ve İngiliz heyetler Ankara’da görüştü! Ana gündem Suriye
Türkiye ve İngiltere heyetleri Suriye konulu istişareler için Ankara'da bir araya geldi. Türk heyetine başkanlık yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz görüşmede yeni Suriye tablosunda ayrılıkçı hareketlere yer olmadığını söyledi. Nuh Yılmaz, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların tamamen kaldırılması gerektiğini de dile getirdi.