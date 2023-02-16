Türkiye Tek Yürek oldu! Ortak canlı yayında kaç TL bağış toplandı?

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için devlet bütün imkanlarını seferber etti. 7'den 70 tüm Türkiye de destek için bir saniye bile beklemedi. Televizyon kanalları da "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. Milyonlarca kişinin katıldığı kampanyada, 115 milyar 146 milyon 528 bin lira toplandı.

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