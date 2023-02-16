TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU! Bağış miktarı 115 milyar TL'yi aştı... Turkuvaz Medya'daki geceye katılan ünlüler duygularını paylaştı

Deprem felaketinde yaraların sarılması için "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. Turkuvaz Medya bünyesinde düzenlenen programda, 115 milyar 146 milyon 528 bin lira toplandı. Yardım gecesine katılan ünlüler duygularını paylaştı.

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