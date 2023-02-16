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TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU! Bağış miktarı 115 milyar TL'yi aştı... Turkuvaz Medya'daki geceye katılan ünlüler duygularını paylaştı

A Haber
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Giriş: 16.02.2023 11:07
Deprem felaketinde yaraların sarılması için "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. Turkuvaz Medya bünyesinde düzenlenen programda, 115 milyar 146 milyon 528 bin lira toplandı. Yardım gecesine katılan ünlüler duygularını paylaştı.
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Ünlüler duygularını paylaştı
Ünlüler duygularını paylaştı
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