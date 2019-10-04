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04.10.2019
Türkiye şehitlerini uğurladı | Video
Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.
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