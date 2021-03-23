Türkiye mutantı var mı? Kovid-19'da 3. dalga başladı mı? Türk bilim insanından A Haber'de flaş açıklamalar

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kovid-19'da yükselişe geçen günlük vaka sayısı ve vefat sayılarının nedenlerini A Haber canlı yayınında anlattı ve vatandaşları uyardı. Yalçın, Antalya'da son 3 hafta içerisinde vaka artışlarının yüzde 30 oranında yükseldiğini belirtti. Maske ve hijyen kurallarının hafifletilmesinin buna artışlara neden olabileceğine dikkat çeken Yalçın, vaka sayılarının 20 bini geçmesine rağmen hastaneye yatış ve ağır hasta sayılarındaki azalmanın nedenlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye şu anda salgında 3. dalga dönemine girdi mi? Türkiye mutantı var mı? Aşılamanın etkisi görülüyor mu? gibi tüm merak edilen sorular yanıt buldu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesindeki son durumu değerlendirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Prof. Ata Nevzat Yalçın, "Antalya'da son 3 hafta içerisinde vaka sayılarında yüzde 30 artış görüldüğünü, 2. dalganın muhtemelen devamında gibi görünüyoruz ama artış biraz daha devam ederse 3. dalganın içerisine girebiliriz." ifadelerini kullandı.

Baharın gelmesiyle birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarında biraz rehavetin yaşandığını ifade eden Yalçın, artışın sebepleri arasında bunların gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

65 yaş üzerinin hızlı bir şekilde aşılanmasının hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyen Yalçın, hastaneye yatışlarda bu grubun ağırlığının olduğunu, bu grubun hızlı bir şekilde aşılanmasının hastaneye yatışları önemli ölçüde azaltacağını belirtti.

TÜRKİYE MUTANTI VAR MI?

Ülkemizde İngiltere'den gelen mutantın hakim olduğu söylemlerine ilişikin, ülkemizde alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının bu kadar artmasında acaba bir "Türkiye mutantı var mı?" sorusunun akıllara geldiğini söyleyen Yalçın, "Bir anda vaka sayılarının artıyor olması böyle bir mutant var mı sorusunu akıllara getiriyor. Şüpheli vakalardan alınan örneklerin sonucunda bu sorunun yanıtı ortaya çıkacaktır" dedi.

HASTALIĞIN SEYRİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLDU MU?

Özellikle son dönemde ortaya çıkan vakaların neredeyse hiç semptom göstermeden hastanelerine başvurduğunu ifade eden Prof. Dr. Yalçın, "Hiçbir semptom göstermeden gelen vakalar son günlerde dikkatimi çekiyor. Hastalığın şiddetine ilişkin henüz bilimsel bir veri ortaya koymadık ama bir yıl öncesine göre hastaların hafif semptomlarla karşımıza geliyorlar. Tat-koku alamama belirtileri devam ediyor. Ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri son vakalarda azaldı." dedi.

Aşılanmış kişilerin kendini koruduğunu ancak çevresindekilere yayma/bulaştırma riskinin sürdüğünü önemle hatırlatan Prof. Dr. Yalçın, maske, mesafe ve hijyen konusuna ise aşı olmayan kişilerin hassasiyetle önem göstermeleri konusunda uyardı.