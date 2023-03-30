30 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye kara ulaşımında nereden nereye geldi? Ulaşımda Türkiye 20 yılda neler yaptı?
Trafik terörü... Türkiye trafik kazalarında her yıl binlerce kurban verdi. Kazalarda mevcut karayolu ağırlıklı ulaşım altyapısının da önemli payı bulunuyor. Ülkemizde özellikle 1950'lerden sonra izlenen yanlış ulaştırma politikaları bu alanda çarpık bir altyapı ortaya çıkardı. Ancak 2002’den sonra yeni bir dönem başladı, ulaştırma politikaları tamamen değişti. Peki Türkiye kara ulaşımında nereden nereye geldi? Ulaşımda Türkiye 20 yılda neler yaptı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.