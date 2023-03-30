Trafik terörü... Türkiye trafik kazalarında her yıl binlerce kurban verdi. Kazalarda mevcut karayolu ağırlıklı ulaşım altyapısının da önemli payı bulunuyor. Ülkemizde özellikle 1950'lerden sonra izlenen yanlış ulaştırma politikaları bu alanda çarpık bir altyapı ortaya çıkardı. Ancak 2002’den sonra yeni bir dönem başladı, ulaştırma politikaları tamamen değişti. Peki Türkiye kara ulaşımında nereden nereye geldi? Ulaşımda Türkiye 20 yılda neler yaptı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.

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