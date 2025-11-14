14 Kasım 2025, Cuma

Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor! 20 şehidimize son veda

Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor! 20 şehidimize son veda

Giriş: 14.11.2025 13:56
Türkiye, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahramanına son görevini yerine getiriyor. Mürted Hava Üssü’nde düzenlenen törenin ardından Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci memleketlerine uğurlandı. Ankara'da defnedilecek 3 şehidimiz dışında 17 şehidimiz memleketlerine gönderildi.
