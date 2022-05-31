Türkiye İşçi Partisi milletvekillerinden Gezi provokasyonu! Suç duyurusunda bulunuldu

2013'te Türkiye'nin huzuruna kast eden vandallar Gezi Parkı olaylarıyla ülkeyi yangın yerine çevirmek istedi. Gezi Parkı vandalizminin 9’ncu yıl dönümünde Türkiye İşçi Partili isimler Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık bir provokasyona imza attı. 3 TİP'li 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Gezi' pankartı astı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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